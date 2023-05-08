Украинские снайперы ювелирно отстреливают окупантов под Авдеевкой. Видеофрагмент работы военных поделился предприниматель и волонтер Юрий Голик.



Оружие, из которого происходила отработка по врагу, это снайперская винтовка Ruger в калибре 0.338 LM. Ее волонтер вместе с военнослужащим Александром Карпюком передали одному из подразделений в рамках совместного проекта.

" Видео с подтверждением своей работы снайперам не всегда удается сделать, но эти ребята смогли" , - прокомментировал видео Юрий Голик.

Напомним, ранее предприниматель обнародовал видео слаженной работы оператора дрона и тяжелой техники по оккупантам под Бахмутом.