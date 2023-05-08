Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал инцидент с беспилотниками над кремлем и заявил, что так россияне пытаются отвлечь внимание от поражений на фронте.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как вспоминает эксперт, сначала взорвался один беспилотник над кремлем, потом второй, а затем возникает вопрос, зачем это нужно было начинать, если от «Киев за 3 дня» россияне дошли до заявлений, что их царь в опасности и все красные линии уже перейдены. То есть, рассуждает он, сначала линии были желтого цвета, а теперь они стали красными.

«Слушайте, если вы дебилы и не можете даже это (ред. – фейковую атаку по кремлю) организовать нормально, то мне вас очень жаль. В очередной раз мы видим документальный фильм от Russian Production, мы видим даже это качество…», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

По его мнению, однозначно, это сами россияне организовали, чтобы перевести все внимание к этому, потому что реально в Бахмуте заканчиваются вагнеровцы, их уничтожили огромное количество. По словам эксперта, сегодня мы уже видим, что началось или начинается реальное контрнаступление в ближайшие дни, они понимают, что их сотрут просто всех, уничтожат и на Юге, и на Востоке, поэтому куда-то нужно перевести внимание.

«Я думаю, что вагнеровцы никуда не уходят, просто ВСУ их уничтожают в промышленных масштабах, и просто вагнеровцы заканчиваются. Дело не в снарядах, а именно в вагнеровцах. Кончаются вагнеровцы – вот и вся проблема», - констатирует Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, началось ли уже контрнаступление ВСУ.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал исследование Всемирного банка, согласно которому у нас каждый 4-й находится за чертой бедности.