Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Украина живет не здесь и сейчас, именно поэтому борется с россией, и с каждым днем войны противник все ближе к поражению.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Мы не живем здесь и сейчас. Если бы мы жили здесь и сейчас, мы должны были бы сдаться 24 февраля, потому что нам дали бы денег, бутерброды и все такое. Мы не живем здесь и сейчас. Мы живем ради будущего, а не здесь и сейчас. Мы живем, понимая всю перспективу вперед», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

То есть, объясняет он, чем дольше мы выдерживаем эту войну, тем лучше нам и хуже им, тем больше растет наш потенциал и больше падает их, наши перспективы лучше, а их – хуже, потому что они прожирают то, что сжимается и никогда не расширяется, а мы наоборот расширяемся. И все, что оставалось противнику, констатирует политтехнолог, так это проводить ИПСО по поводу наступления беларуси. К тому же, добавляет он, сейчас в нашем информационном пространстве этого уже практически и нет.

«Ну не было ничего, ни одной причины, и все наши разумные люди сразу говорили, что ничего нет. Значит, это была чисто российская ИПСО про то, что мы сейчас на Киев пойдем. Известно, какую цель она имела – чтобы уговорить на мирные переговоры всю эту историю», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что Китай и россия – это Украина и Буркина-Фасо, это страны на совершенно разном технологическом уровне.

Также Politeka писала о том, что Снегирев заявил, что атака на кремль – это спланированная спецоперация российских спецслужб.