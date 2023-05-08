Государственная экологическая инспекция продолжает фиксировать ущерб, причиненный окружающей среде Одесщины в результате военной агрессии
С целью фиксации и упорядочения информации о нанесенном вследствие военной агрессии ущербе окружающей среде, государственными инспекторами проведено обследование территории одного из предприятий Одессы.
В результате ракетного удара в апреле 2023 года произошло разрушение производственных и управленческих помещений предприятия.
По результатам обследования установлено засорение земельных участков общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.
Общий размер ущерба, вызванного засорением земельных ресурсов, составляет 339,7 млн грн.