К азовцам в плену самое плохое отношение, и их почти не отдают во время обменов пленными.

Об этом заявил экскомандир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в видеообращении на своем Телеграмм-канале.

Жорин отмечает, что прошел почти год, как защитники Мариуполя выполнили приказ прекратить оборону города и вышли из Азовстали.

«Я не могу пересказывать все ужасные истории, что услышал от собратьев, которые все же смогли вернуться из плена. Но поверьте мне, вы бы были, мягко говоря, шокированы услышав их», - рассказывает экскомандир "Азова".

Как заявляет военный, находящиеся в Турции командиры «Азова» в знак солидарности отказались от визитов своих родных и близких.

«У них нет статуса, нет понимания, почему и сколько они там будут находиться. По факту они продолжают находиться в плену, но с улучшенными условиями. Я напомню, что их поменяли на Медведчука, который находится не в таких спокойно и свободно существующих условиях, в то время как на весь мир известные герои продолжают находиться в плену», - заявляет Максим Жорин.