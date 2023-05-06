Регистрация актов гражданского состояния относится к тем административным услугам, которые особенно нужны среди населения.
Поэтому благодаря сотрудничеству городских властей и Центрального межрегионального управления Министерства юстиции сегодня в Киеве стартует пилотный проект предоставления админуслуги по государственной регистрации рождения, брака, смерти в районных ЦНАПах.
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Святошинский ЦНАП порадовал киевлян новой услугой
"Наша цель - делать все необходимое для того, чтобы обеспечить граждан полным спектром нуждающихся в них услуг в одном месте", - сказал председатель Святошинской РГА Сергей Павловский.