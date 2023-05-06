5 мая в Национальной библиотеке Украины для детей состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов и оглашению победителей II Всеукраинского экологического конкурса рисунков «Будущее планеты в наших руках!». Тема года: "Влияние войны на природу Украины: последствия и пути восстановления".

Организаторами конкурса выступили Национальная библиотека Украины для детей, Государственная экологическая инспекция Украины, Елена Криворучкина, народный депутат Украины IX созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, Национальный союз художников Украины, Благотворительная организация «Фонд Николая Томенко «Родная страна и общественная организация «Украинская ассоциация работников библиотек для детей» при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Участие в конференции приняли Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, Министерство культуры и информационной политики Украины, офис Гринпис Центральной и Восточной Европы, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Общественная организация «Экологическая нация», Всеукраинская экологическая лига, Всеукраинская детская союз "Экологический дозор", Национальный экологический центр Украины, Всемирный фонд природы (WWF) в Украине, Международная благотворительная организация "Информационный центр "Зеленое досье", издательства "Утро" и "Авиаз" и областные библиотеки для детей.

В конкурсе приняли участие дети 6-18 лет. Всего 5057 участников из всех областей Украины, в том числе тех, где еще идут активные боевые действия и большинство территории находится под оккупацией врага. На III итоговый тур в НБУ для детей поступило 323 работы, авторы которых получили электронный сертификат финалиста. Победители были отмечены специальными дипломами и памятными подарками.