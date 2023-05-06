Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что кремль – самая защищенная точка в россии, а потому беспилотники не могли просто так над ним летать, это дело спецслужб рф.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«На мой взгляд, атака на кремль – это спланированная спецоперация российских спецслужб, причем многовекторная и имеющая несколько возможных вариантов развития», - утверждает Дмитрий Снегирев.

Как объясняет эксперт, кремль – это объект №1. Соответственно, рассуждает он, говорить о том, что кремль не защищает ПВО и системы радиоэлектронной борьбы, подавляющие любой сигнал, в том числе беспилотных летательных аппаратов, - это будет несколько самоуверенно и преувеличено с нашей стороны.

«Тем более, если брать во внимание тот факт, что за неделю до этого на территории москвы и московской области неоднократно фиксировалось падение неизвестных беспилотных летальных аппаратов. Поэтому, по всей видимости, режим повышенной безопасности на объекте №1 был введен в действие», - констатирует Дмитрий Снегирев.

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