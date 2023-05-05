Киевские волонтеры отремонтировали для 4 авто артразведки 3-го батальона «Свобода» 4 бригады Национальной гвардии Украины «Рубеж».

Об этом сообщил в Facebook столичный гражданский деятель Андрей Андреев.

«Всем добрый и спокойный день, который приближает нас к победе! Мы не только гоняем авто для ребят, но и ремонтируем возвращающиеся из боевых! Для артразведки 3-го батальона "Свобода" 4 бригады НГУ "Рубеж" отремонтировали и осуществили технический осмотр 4 авто: Nissan navara, Mitsubishi L-200, Opel Campo, Ford transit. Спасибо всем, кто приобщился за качественный ремонт!”, - написал Андреев.

Ранее киевские волонтеры передали квадрокоптер для артразведки 3-го батальона "Свобода" 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".