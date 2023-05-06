Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что украинские силы сейчас выбивают российскую логистику.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Произошла битва в Анкаре между нашими депутатами и российскими, была попытка уничтожить российский штандарт над кремлем. Мне кажется, всё это метафора, которая приближает нас к большому наступлению украинской армии», - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, также о приближении украинского контрнаступления говорят массовые обстрелы объектов на российской территории и на временно оккупированной территории. Как отметил Михаил Шейтельман, мы выбиваем российскую логистику, бьем по нефтеперерабатывающим заводам в рф.
«Британская разведка заявила, что россиянам приходится перестраивать логистику поставки топлива из-за наших ударов по территории россии и по территории Крыма. Также заявили, что россиянам еще и железнодорожную логистику приходится пересматривать, потому что мы пускаем под откос поезда с топливом. И все эти военные операции – это и есть начало нашего большого наступления», - заявил Михаил Шейтельман.
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