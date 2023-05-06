Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что Китай и россия – это Украина и Буркина-Фасо, это страны на совершенно разном технологическом уровне.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«США и Китай поднялись и улетели в космос. Я был на лекции человека из Всемирного банка и он сказал, что на территории США и Китая в сумме сосредоточено 90% данных, поэтому только эти две страны способны что-нибудь делать дальше в психологической области. Потому что без данных этого делать невозможно, а они есть только там и там, больше нигде нет, поэтому это ускакало и убежало далеко вперед», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Как отмечает политтехнолог, китайцы во многих вещах преуспели, они сделали свои технологии, во многих вещах соревнуются с американцами и другими лидерами. В то же время, добавляет он, спорный вопрос, кто победит, например, в искусственном интеллекте, в разных изданиях утверждают, что это пока непонятно, но важно, что этот вопрос вообще действительно существует.

«Сравнивать россию с Китаем – это просто издевательство. Это как нас с Буркина-Фасо сравнивать. Понятно же, что россия – это просто папуасы по сравнению с китайцами в технологическом смысле. У них просто на территории случайно были ракеты, то, се, но они же этого ничего не изобретали, у них нет ни институтов, ни науки – ничего этого не существует», - констатирует Михаил Шейтельман.

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