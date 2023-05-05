Народный депутат Александр Качура сообщил, что всех военных преступников в россии ждет трибунал.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, Зеленский в Гааге дал всем четко понять, что Украина рассматривает исключительно вариант полноценного международного трибунала над российскими военными преступниками, в том числе и над путиным.

«Никаких так называемых гибридных вариантов, которые помогут террористам избежать ответственности, быть не должно. А всем скептикам хочу напомнить, что еще недавно ордер Международного криминального суда для путина казался чем-то абсолютно недостижимым», - сообщил Александр Качура.

Теперь же, как отметил народный депутат, из-за этого ордера путину приходится отменять все свои визиты в другие страны, потому что он боится, что его там арестуют.

«Он надеется в бункере отсидеться. Но как бункер не спас Гитлера, так и путина он никак не спасет», - заявил Александр Качура.

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