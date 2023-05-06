Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что ни одна цель с тех, которые путин ставил в начале войны, не была достигнута.
Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«Путин боится потерять власть. И конечно, дрон, обычный дрон в москве, который попадает в кремль, - это сигнал всем остаткам российской элиты, что надо менять власть. Я думаю, что там этот процесс начался», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, уже российские элиты прекрасно понимают, что война проиграна, потому что ни одна цель, которую путин ставил в начале войны, не была и не будет уже реализована.
«Деградация целей у них такая: от «Киев за три дня» до «будем защищать кремль». И поэтому путин загнан в угол, и только медведев там выбегает с похмелья и размахивает ядерной дубинкой. Самому ему, наверное, страшно. Путин уже теряет власть», - заявил Дмитрий Спивак.
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