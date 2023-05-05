Об этом пишут Українські новини. Приводим материал без ремарок и комментариев редакции. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.



Почти каждый день украинские власти обнародуют очередной факт государственной измены со стороны высокопоставленных сотрудников силовых и правоохранительных органов, прокуроров, работников госпромышленности, мэров и других должностных лиц.

Но хотя есть немало доказательств государственной измены и коллаборационизма, растет обеспокоенность, что не все дела и обвинения законны. Возможно, часть из них носит политический характер и направлена ​​на то, чтобы не дать оппозиционным политикам и лидерам гражданского общества критиковать правительство, президента Владимира Зеленского и его окружение. Не исключено, что часть дел связана с личным оскорблением или попытками скрыть коррупцию и правонарушения. А также отвлечь внимание от вопросов об ошибках власти накануне вторжения России.

Об этом пишет издание Politico, приводя в пример дело бывшего руководителя СБУ Харьковской области Романа Дудина.

Издание возмущается тем, что во время последнего судебного заседания журналистам не дали задать вопрос Дудину. Общение Дудина с прессой "нервничает" власть, отмечает Politico.

"Он политически независимое лицо, и он расследовал коррупцию с участием харьковского мэра и некоторых других влиятельных политиков, и это способ остановить эти расследования", – цитирует издание одного из сторонников опального силовика.

В мае прошлого года Зеленский уволил Дудина с должности, заявив, что тот не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны. Но, напоминает Politico, Дудина не задерживали и не выдвигали ему обвинения еще четыре месяца и арестовали только в сентябре прошлого года. При этом ни Зеленский, ни руководство СБУ не высказывали никаких претензий к его работе по его увольнению.

В Госбюро расследований утверждают, что Дудин "вместо того чтобы организовывать работу по противодействию врагу... фактически занимался диверсиями". Но документы, полученные Politico, опровергают эти обвинения. Более того, Дудин может быть одним из тех, благодаря которым российские войска удалось остановить на подступах к Харькову, пишет издание.

"Охота на шпионов или охота на ведьм? На днях в Киеве слово "государственная измена" очень легко взлетает с языков и юристы опасаются, что это сейчас уже одно и то же", – пишет издание.

Напомним, что Роман Дудин был арестован в прошлом году после внезапных публичных обвинений со стороны президента Украины Владимира Зеленского, что Дудин якобы "не работал на защиту города, а думал только о себе". С тех пор Дудин находится в СИЗО, ему инкриминируют государственную измену и самовольное уход из службы. Сам Дудин все обвинения отвергает, заявляя о политическом характере дела и о причастности к нему должностных лиц Офиса президента.