СБУ разоблачила украинца, который в обход санкций поставлял в рф "Роллс-Ройсы" и "Майбахи"

Об этом сообщили в СБУ.

Как выяснилось, к организации нелегального экспорта причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес. Подозреваемый наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных санкций.

Заказывали автомобили представители топменеджмента "Газпрома" и пропагандистского телеканала "russia today".

Следователи установили, что с августа 2022 по март 2023 года фигурант нелегально переправил российским «заказчикам» 45 автомобилей на общую сумму свыше €3 млн. Он покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам бизнесмен переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда в Россию.

Кроме того, львовский предприниматель подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн. Сотрудники СБУ разоблачили эту сделку и заблокировали ее.

Во время обысков по месту нахождения злоумышленника в Киеве и Львове обнаружили:

35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в «схеме»;

финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с подтверждениями незаконной деятельности.



Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

На основании собранных доказательств злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог); ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).