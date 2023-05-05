Государственной службой финансового мониторинга Украины принимаются усиленные меры против российского агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
По состоянию на 5 мая был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 9,9 млрд гривен. Передано в милицию подозрительных финансовых операций на сумму более 82 млрд гривен.
Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:
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