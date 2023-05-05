Волонтеры снарядили украинских военных дополнительными "глазами". Речь идет о беспилотниках, в которых постоянно нуждаются наши бойцы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик, регулярно оснащающий военных дронами и другим снаряжением.
Вместе со спортсменом Сергеем Стаховским они передали два БПЛА Mavic3 бойцам 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады.
"С ними на Донбассе украинским десантникам удобнее насыпать российским оккупантам", - прокомментировал Юрий Голик.
Еще два дрона аналогичной модели волонтеры направили к пограничникам из бригады "Стальная граница". По словам Голика, в настоящее время военные этого подразделения усиленно готовятся к контрнаступлению.
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Напомним, ранее Юрий Голик вместе с военнослужащим Александром Карпюком рассказали , как сделать из волонтерства систему полезную для армии.