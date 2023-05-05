Публицист Анатолий Якименко сообщил, что в кремле пытаются расшатать внутриполитическую ситуацию в Украине.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Вообще вся война, которая уже 15-й месяц длится, путиным постоянно проводится в направлении создания политического кризиса в Украине. Сначала это паника и устрашение населения. Им очень нравилось, когда украинцы бегали в метро, прятались», – сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, в кремле ожидали, что им удастся запугать украинский народ, который будет давить на власть и требовать переговоров с россией. Как отметил Анатолий Якименко, хоть запугать украинцев кремлю и не удалось, но россия постоянно всяческими действиями пытается дестабилизировать политическую ситуацию внутри Украины.

«Например, обстрелы инфраструктуры и попытки совершить здесь «холодный армагеддон». Это все было направлено на то, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию», – заявил Анатолий Якименко.

Как писала ранее Politeka, оккупанты объявили о бегстве из Бахмута: «СВО пошло не по плану».

Также Politeka сообщала, что россияне сбрасывают авиабомбы, последствия ужасные: «Прямое попадание в дом».