Публицист Анатолий Якименко сообщил, что в кремле пытаются расшатать внутриполитическую ситуацию в Украине.
Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Вообще вся война, которая уже 15-й месяц длится, путиным постоянно проводится в направлении создания политического кризиса в Украине. Сначала это паника и устрашение населения. Им очень нравилось, когда украинцы бегали в метро, прятались», – сообщил Анатолий Якименко.
По словам публициста, в кремле ожидали, что им удастся запугать украинский народ, который будет давить на власть и требовать переговоров с россией. Как отметил Анатолий Якименко, хоть запугать украинцев кремлю и не удалось, но россия постоянно всяческими действиями пытается дестабилизировать политическую ситуацию внутри Украины.
«Например, обстрелы инфраструктуры и попытки совершить здесь «холодный армагеддон». Это все было направлено на то, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию», – заявил Анатолий Якименко.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Света не будет у тысяч украинцев, авария серьезная: кого это касается
Заработная плата нардепов: стало известно, сколько получают в Верховной Раде
"Говорили же, что "бавовны" будет вдоволь": в Москве бушует сильнейший пожар
Враг нанес удар по работающему гипермаркету, есть погибшие и много раненых: фото с места и первые подробности
Как писала ранее Politeka, оккупанты объявили о бегстве из Бахмута: «СВО пошло не по плану».
Также Politeka сообщала, что россияне сбрасывают авиабомбы, последствия ужасные: «Прямое попадание в дом».