4 мая 2023 года в городе Житомире под председательством и.о. Главы Игоря Зубовича состоялось расширенное совещание Государственной экологической инспекции Украины, к участию в котором присоединились руководители территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.



Участие в совещании приняли начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, народные депутаты Украины: Елена Криворучкина, Арсений Пушкаренко, Татьяна Грищенко, Богдан Кицак, Артем Кунаев, Александр Матусевич, Татьяна Цыба, а также и.о. Председатели Житомирского областного совета Владимир Ширма и проектный координатор по развитию сотрудничества и гуманитарной помощи Посольства Эстонии в Украине Анна Шинкаренко.

Расширенное совещание Государственной экологической инспекции Украины На повестке дня стоял вопрос о результатах работы Госэкоинспекции, ее территориальных и межрегиональных территориальных органов за I квартал 2023 года, обсуждался вопрос эффективности деятельности территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции в части осуществления государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей среды воспроизводство и охрану природных ресурсов и государственного рыночного надзора. Начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко отметил, что среди общих побед следует отметить прекращение нелегальной добычи янтаря, переход к осуществлению электронного контроля над оборотом древесины.



Расширенное совещание Государственной экологической инспекции Украины Он отметил, что военное время, к сожалению, дает экологам и правоохранителям новые направления работы. В настоящее время особое внимание уделяется фиксации фактов причинения вреда окружающей среде, причиненных военной агрессией российской федерации, и расчета соответствующих убытков для дальнейшего их взыскания с страны - агрессора.



Владимир Ширма отметил, что благодаря налаживанию тесного и плодотворного сотрудничества Госэкоинспекции, ее территориальных и межрегиональных территориальных органов с правоохранительными органами и органами прокуратуры в Украине впервые за время восстановления Независимости был направлен в суд обвинительный акт по факту совершения экоцида. Речь идет о загрязнении рек Хомора и Случь неочищенными сбросами с Понинковской картонно-бумажной фабрики. Весомый вклад в формирование доказательной базы внесли работники Госэкоинспекции Украины. Обвинения по статье 441 Уголовного кодекса предъявлены двум лицам фабрики. В настоящее время экологическое состояние рек значительно улучшилось. Он отметил, что военное время, к сожалению, дает экологам и правоохранителям новые направления работы. В настоящее время особое внимание уделяется фиксации фактов причинения вреда окружающей среде, причиненных военной агрессией российской федерации, и расчета соответствующих убытков для дальнейшего их взыскания с страны - агрессора.Владимир Ширма отметил, что благодаря налаживанию тесного и плодотворного сотрудничества Госэкоинспекции, ее территориальных и межрегиональных территориальных органов с правоохранительными органами и органами прокуратуры в Украине впервые за время восстановления Независимости был направлен в суд обвинительный акт по факту совершения экоцида. Речь идет о загрязнении рек Хомора и Случь неочищенными сбросами с Понинковской картонно-бумажной фабрики. Весомый вклад в формирование доказательной базы внесли работники Госэкоинспекции Украины. Обвинения по статье 441 Уголовного кодекса предъявлены двум лицам фабрики. В настоящее время экологическое состояние рек значительно улучшилось.