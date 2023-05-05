4 мая 2023 года в городе Житомире под председательством и.о. Главы Игоря Зубовича состоялось расширенное совещание Государственной экологической инспекции Украины, к участию в котором присоединились руководители территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
Участие в совещании приняли начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, народные депутаты Украины: Елена Криворучкина, Арсений Пушкаренко, Татьяна Грищенко, Богдан Кицак, Артем Кунаев, Александр Матусевич, Татьяна Цыба, а также и.о. Председатели Житомирского областного совета Владимир Ширма и проектный координатор по развитию сотрудничества и гуманитарной помощи Посольства Эстонии в Украине Анна Шинкаренко.
На повестке дня стоял вопрос о результатах работы Госэкоинспекции, ее территориальных и межрегиональных территориальных органов за I квартал 2023 года, обсуждался вопрос эффективности деятельности территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции в части осуществления государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей среды воспроизводство и охрану природных ресурсов и государственного рыночного надзора.
Начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко отметил, что среди общих побед следует отметить прекращение нелегальной добычи янтаря, переход к осуществлению электронного контроля над оборотом древесины.
Расширенное совещание Государственной экологической инспекции Украины
Владимир Ширма отметил, что благодаря налаживанию тесного и плодотворного сотрудничества Госэкоинспекции, ее территориальных и межрегиональных территориальных органов с правоохранительными органами и органами прокуратуры в Украине впервые за время восстановления Независимости был направлен в суд обвинительный акт по факту совершения экоцида. Речь идет о загрязнении рек Хомора и Случь неочищенными сбросами с Понинковской картонно-бумажной фабрики. Весомый вклад в формирование доказательной базы внесли работники Госэкоинспекции Украины. Обвинения по статье 441 Уголовного кодекса предъявлены двум лицам фабрики. В настоящее время экологическое состояние рек значительно улучшилось.
В центре внимания совещания стоял вопрос о деятельности Госэкоинспекции и Оперативного штаба в условиях военного положения: С 24 февраля 2022 года одним из основных направлений работы Инспекции совместно с правоохранителями стала фиксация фактов и начисления ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на 31 марта 2023 специалисты Госэкоинспекции более чем в 120 случаях привлекались к проведению обследований территорий и объектов, пострадавших в результате агрессии, в том числе за январь - март в 13 случаях. С начала боевых действий в правоохранительные органы передано 1509 материалов по случаям нанесения ущерба, нанесенного окружающей среде.
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Также на совещании была презентована Антикоррупционная программа Государственной экологической инспекции Украины на 2023 – 2024 годы. Государственная экологическая инспекция Украины выражает благодарность коллегам из всех регионов государства, руководству Житомирской области, парламентариям за эффективную встречу, за откровенный разговор, который обязательно будет иметь практические последствия в деятельности по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования , воспроизводство и охрану природных ресурсов, за положительную оценку нашей работы, за дельные советы и предложения.