С 28 апреля по 04 мая 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 94 мероприятия по контролю в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 253 протокола об административных правонарушениях. Об этом идет речь на сайте Госэкоинспекции Украины.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 45 тысяч гривен.

В Государственный бюджет взыскано 56 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 3 млн 886 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 млн. 206 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 626 тыс. гривен.

Следовательно, наиболее резонансными по нарушениям требований природоохранного законодательства стали Кировоградская и Николаевская области.

Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия гражданину на сумму 777 тыс. 937 грн., за незаконный отлов ценных водных биоресурсов в количестве 496 шт. в Каменском водохранилище реки Днепр ниже Кременчугской ГЭС на территории Светловодского городского совета Александрийского района. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Светловодск) Александрийского РПП ГУНП в Кировоградской области.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму

2 млн 637 тыс. 91 грн. за незаконное извлечение гражданами водных живых ресурсов во время нерестового запрета, а именно, с помощью лодки с использованием запрещенных орудий лова выловлено 1648 шт. разных видов на р. Южный Буг

с. Пески Николаевского района. Материалы направлены в Новоодесский районный суд Николаевской области.