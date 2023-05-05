Доктор философских наук Виталий Хромец объяснил, что образование – это инструмент, которым мы можем либо поддерживать уровень существующего общества, либо коренным образом изменить его.
Об этом он рассказал в программе «Культ личности».
Как рассказывает эксперт, образование, выполняя три главные функции, а это воспитание, обучение и подготовка, по сути, воспроизводит человека определенного типа, воспроизводит общество. Следовательно, говорит он, мы должны задать себе вопрос, нравится ли нам то общество, в котором мы живем. Ведь, если в нем что-то не так, продолжает гость программы, нужно изменить что-то в образовании, чтобы воспитывать, обучать и строить будущее поколение иначе.
«Образование фундаментально, оно удерживает и поддерживает тот тип общества, в котором оно разворачивается, если мы считаем, что с обществом все хорошо. Или образование – это то, что меняет то, что нам не нравится, и на следующем шаге мы получаем то общество с тем типом человека, тем типом человеческих отношений, которые мы хотим иметь на следующем шаге, в следующем поколении», - объясняет Виталий. Хромец.
Следовательно, констатирует он, возникает вопрос о механизмах построения нового образования, чтобы быть уверенными в том, что новое образование сможет действительно изменить общество. По словам гостя программы, для того чтобы изменить образование, мы должны изменить образовательную политику.
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