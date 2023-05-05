Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как известно, в России продолжается перекличка городов, отказывающихся проводить парады ко дню «победобесия».

Известно о таких решениях в более чем 60 городах РФ.

Так что сейчас интересно вспомнить об организаторах так называемого «бессмертного полка Путина» в Украине, которые еще в 2020 году отчитывались перед Россией за организацию советских парадов и продвижение лживой истории сталинско-путинского победобесия в нашей стране.

С Медведчуком, Кивой, Казаком и К. все понятно – они сейчас на родине своего работодателя продолжают отрабатывать украденные ранее миллиарды, которые им выделил Путин на борьбу с «националистической Украиной».

Другая группа – Рабинович и К. на своей исторической родине ностальгически вспоминает, как ездила по Крещатику под красным флагом.

Новинский – молится за «святое московское православие имени Кирилла-Путина» в славном Цюрихе на нейтральной швейцарской земле.

Однако самое интересное, что украинский филиал путинского «бессмертного полка» не только остался в Киеве, но продолжает руководить и направлять на путь истинный украинский народ.

Это и несколько десятков, не на ночь будет сказано, народных депутатов Украины; и тысячи местных депутатов-путинцев; и руководители жирных государственных и коммунальных учреждений, и ведущие «бессмертного полка» из Интера…

Потому что, как говорят руководители провластной партии, что без советов и голосов депутатов из запрещенной партии предателей, они не могут жить.

Я уже молчу об устойчивом мировоззренческом когнитивном диссонансе власти, которая требует от Запада безотлагательно принять Украину в ЕС и продолжает праздновать с Путинской Россией день «победобесия»?!

Напомню, что ЕС с 1964 года 9 мая отмечает День Европы, а 8 мая отмечает День памяти и примирения.

Так и живем.