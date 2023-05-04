Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко объяснил, что голосование за резолюцию в ООН свидетельствует о том, что россия теряет уже последних союзников.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Китай понимает, что быть сегодня союзником россии не выгодно, а порой даже опасно. Я не говорю, что Китай стал союзником Украины, Китай пытается просто дистанцироваться от россии, пока встать немного в сторону», - отмечает Николай Томенко.

По его мнению, голосование ООН за резолюцию, осуждающую агрессию рф, конечно, положительный шаг, но это не столько победа украинских дипломатов и расширение проукраинской коалиции, сколько уменьшение пророссийского клуба. Как подчеркивает эксперт, к этому приводят действия путина, за него проголосовали 4 диктатора.

«Все понимают, что путин – последний диктатор Европы, потому что в латиноамериканском, азиатском, африканском мире есть еще диктаторы, его друзья. Но это последний диктатор Европы, в политологии есть термин хромая утка, а он уже такая утка, из которой кровь идет, утка умирает и никто не хочет быть рядом, чтобы не пачкаться кровью на его руках и ногах», - объясняет Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, что на самом деле в россии есть проукраинские решительные люди, работающие в ущерб стране-агрессору.

Также Politeka писала о том, что Золотарев заявил, что Пекин уверен в победе Украины в войне против россии.