Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что вполне возможно, что удар по кремлю был организован российскими спецслужбами.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Беспилотник упал на крышу, что-то там загорелось. В общем, хорошая картинка, профессионально снята с руки кем-то. Плюс еще какие-то люди в три часа ночи что-то там в кремле делали именно на той крыше, куда беспилотник летел. Мы же понимаем, что ночью в кремле посторонние люди не могут быть», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, мощность взрыва беспилотника была ничтожной, почти ничего не было повреждено. Как отметил Борис Тизенгаузен, сложно назвать это покушением на путина, так что всё это выглядит больше, как чисто показательная история.

«Самая распространённая версия, что эту акцию организовала ФСБ или какие-то другие российские представители для того, чтобы фактически легитимизировать удар по центрам принятия решений в Украине», - заявил Борис Тизенгаузен.

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