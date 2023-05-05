Генерал-лейтенант Александр Кривенко прокомментировал идею отправить военкомов с тыла на фронт, а на их место поставить раненых военных.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«К сожалению, у нас в обществе сложилось такое видение, что военком – это пузатый полковник, который сидит, ничего не делает, берет взятки и незаконно раздает повестки. И команда заменить всех военкомов и отправить их на фронт, по моему мнению, не совсем продуманная, не совсем системная», - отмечает Александр Кривенко.

Как он объясняет, в Украине в правовом поле отсутствует коллективная ответственность, это как в свое время большевики раскулачивали из-за того, что ты кулак и тебя надо сослать. Второй момент, рассказывает гость программы, состоит в том, что у нас нет наказания ссылкой на фронт. Военный подчеркивает, что на фронте нужны волевые, мотивированные, подготовленные солдаты, офицеры, сержанты, туда нельзя ссылать штрафбатов, нет смысла.

«Военком – это подполковник, полковник. Его надо на определенную должность направить на фронт и подготовить к этой должности. Это первый аспект проблемы. Второй аспект проблемы – чтобы военнослужащих, получивших ранения на фронте, назначать на должность военкома, нужна подготовка. Это огромный объем работы», – констатирует Александр Кривенко.

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