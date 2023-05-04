Военный эксперт Олег Стариков сообщил, что военные не знают об общей ситуации на фронте.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Без создания военной юстиции нам не построить армию по стандартам НАТО. Так вот, в армии есть определенные законы. Всё, что комментируется, что происходит внутри этой организации, которая подвержена подчинению, нормировано», - сообщил Олег Стариков.

По словам военного эксперта, именно поэтому все заявления должны делать только определенные уполномоченные органы. Как отметил Олег Стариков, это должна быть пресс-служба Минобороны, Генерального штаба, то есть определенный департамент по коммуникациям.

«Больше не имеет никто права что-то комментировать, потому что, например, солдат понимает, что происходит реально, только на своем театре военных действий, это 20-30 метров. Не должны ничего комментировать даже представители видов и родов войск, потому что они понимают ситуацию только на своем участке», - заявил Олег Стариков.

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