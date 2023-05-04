Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что невозможность быстро проводить реформы в Украине – это только нежелание депутатов этим заниматься.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как рассказывает эксперт, однажды он разговаривал с прокурором в Грузии и тот сказал, что в Украине не получается быстро проводить реформы, потому что депутаты просто этого не хотят, нет желания. По его словам, этот прокурор утверждает, что у них быстро закрывают дыры в законах, как только нашли, собрались, написали и проголосовали.

«Почему сегодня 400 депутатов ничего не делают? Они вместо того, чтобы восстанавливать наше государство, менять законы, голосовать, строят из себя бог знает что. Это ведь не хорошо. Мы так никогда не отстроимся», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

По его словам, часто на этот пример ему отвечают, что Грузия достаточно маленькое государство и поэтому реформы там проводятся быстро. Тем не менее, отмечает эксперт, в 1991 году экономика Украины и Польши была примерно на уровне, но где сегодня Украина и где Польша, а ведь она тоже не маленькое государство. Следовательно, констатирует он, дело не в размере государства, а в желании его изменять и развивать.

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