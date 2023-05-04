Тюнинг-ателье GB Design, базирующееся в Болгарии, выпустило уникальный экземпляр модели ВАЗ-2101с неповторимым салоном. На работу у мастеров перевоплощения ушло четыре месяца.

Пишет Хайзер.

Так, золотые руки мастеров тюнинга салон автомобиля полностью разобрали до голого кузова, шумоизолировали и собрали заново.

Затем принялись за салон, который полностью отделали натуральной коричнево-белой кожей с вставками из дерева. Включая торпедо с новой центральной консолью, приборной панелью и дверные карты.

При этом центральную консоль тюнеры разработали с нуля – теперь на ней размещены селектор коробки передач, магнитола, а также клавиши управления функциями автомобиля.

Особо хочется отметить приборную панель: теперь на ней красуются белые шкалы в хромированных ободках. А руль и вовсе стал деревянным лакированным - в цвет обшивки салона.

А еще взамен обычных ВАЗовских сидений "Копейка" получила комфортабельные "тойотовские". Правда, от какой конкретно модели Toyota - не сообщается. Они обшиты натуральной кожей светло-коричневого цвета с белыми вставками.

Из авторских элементов, не характерных для классических "Копеек", стоит выделить грили акустических динамиков. Они тоже изготавливались с нуля специально для проекта. Дизайнеры решили стилизовать их под винтажный радиоприемник и нанести памятную гравировку - в честь юбилея культового советского седана. Еще одна деталь - необычные карманы на спинках передних кресел и панелях передних дверей. Они выполнены в виде ретро-сумки с ременными пряжками.

Кстати, легче перечислить, что в салоне осталось от оригинальной машины, чем опысывать все замены: автолюбители заметили лишь воздухозаборники.