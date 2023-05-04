Военный Святослав Дубина сообщил, что врагами Украины являются те чиновники, которые пытаются благодаря своему служебному положению обогащаться.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я бы квалифицировал внутреннего врага по двум таким видам. Первый – это откровенный враг, интегрированный нашим внешним врагом в виде федеральной службы безопасности в государственные органы», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, было уже немало скандалов, когда на высоких должностях разоблачали российских агентов, которые выполняли задачи ФСБ и всячески вредили Украине. Как отметил Святослав Дубина, второй вид врага – это латентные враги внутри страны.

«Они пытаются благодаря использованию служебных полномочий обогащаться. Мы очень много таких примеров знаем», – заявил Святослав Дубина.

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