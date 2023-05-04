Псевдо-блогер по имени Андрей Алистаров использует шантаж как способ заработка. Он не видит в этом никаких моральных препятствий и ищет компромат на людей, которые готовы заплатить, чтобы сохранить свою репутацию и не попасть в неприятности. Алистаров ищет жертв в Украине, Казахстане, Прибалтике, ОАЭ и других странах, где очень важна репутация. В итоге, Алистарову удалось выманить около двухсот человек, используя вымышленные истории и нездоровые домыслы.

Среди них олигархи, такие как: Владимир Ким, братья Бурлаковы, А.Хотин, А.Клебанов, В.Беляев и другие. Также владельцы сервисов быстрых платежей, криптовалютных бирж, банкиры, чиновники, медийные персоны, другие блогеры, аграрии и несметное количество финансистов. Не так давно на Алистарова подал заявление в прокуратуру гражданин Казахстана Тимур Турлов, которого Алистаров шантажировал более трех лет. По самым скромным подсчетам Алистратов заработал посредством шантажа несколько миллионов долларов. И это лишь основываясь на подтвержденных свидетельствах жертв судимого блогера.

Рецепт Алистарова: просто и выгодно

Алистаров берет некоторые слухи или незначительные данные и, с помощью своей фантазии, приукрашивает их, создавая истории. Так он создает пилотные серии этих вымышленных историй, предназначенные только для одного зрителя - потенциального объекта шантажа. Затем этот "клиент" смотрит клипы, созданные Алистаровым, и решает, что ему необходимо предотвратить их публикацию. В результате он регулярно платит Алистарову за то, чтобы истории не стали известными широкой публике.

Практики уголовного преследования за подобное поведение в Казахстане еще нет. Это форма рэкета и ничего больше: занятие Алистарова не имеет отношение к журналистике, даже самой низкопробной.

Андрей Алистаров: становление медиа шантажиста

В интеллектуальных кругах сложилось мнение, что мошенники люди недалекие и каждый их «проект» будет обречен на провал после первой ошибки. Однако нет. Примером такого хитрого афериста-рэкетира служит Андрей Алистаров. Давайте проанализируем его персону и все чем она занималась: от шантажа до банального мошенничества.

Еще юный Алистаров, работающий лифтером, наверное, никогда и не подозревал, что станет одним из самых крупных тел на арене обмана, лицемерия и скупости. Так постараемся понять: как же так вышло?

Лишь вышедший из тюрьмы, Андрей Алистаров решает податься в прогнозы. Сидел он, кстати, за хранение и распространение наркотиков, которые ему якобы подбросил друг. Верим. Казалось бы, благое дело: помогай людям зарабатывать деньги, наживай себе репутацию Робин Гуда и наслаждайся общественной любовью. Но, как прирожденный жулик Алистаров не мог не воспользоваться положением и начать рубить огромные деньги на ничего не подозревающих новичках в мире ставок. Как же он это делал? Сейчас разберемся.

Как продать воздух?

У Алистарова есть несколько способов заработка (а зарабатывает он полтора миллиона в месяц, прошу заметить). Один из его способов - продажа VIP-прогнозов в своем телеграм-канале. Алистаров утверждает, что VIP-прогнозы являются более точными и надежными, чем обычные предсказания, которые он выкладывает бесплатно. Однако VIP-прогнозы, скорее всего, являются теми же самыми бесплатными предсказаниями, но с дополнительной рекламной оберткой и маркировкой "VIP".

Ладно, если бы прогнозы были точными, как и говорилось. Но нет! Практически все наивные пользователи, которые хотели легких денег с небольшой помощью Алистарова проиграли все свои деньги и остались, мягко говоря, не довольны. Получается, дар предвидения Алистарова — это просто цифры с потолка? Нехорошо.

Отношение к аудитории и «заработок несмотря ни на что»

Вы не поверите, но Алистаров зарабатывает даже больше с проигрышей своих «любимых» и «дорогих» подписчиков. Как же это работает? Новичок в ставках обращается к Алистарову, известному и доверяемому персонажу, чтобы получить легкие деньги. Алистаров рекомендует определенную платформу, обещая хорошие условия и высокий шанс выигрыша. Он советует платформу, которая подходит: хорошие условия, все выгодно, шанс выигрыша вовсе не маленький… И новичок проигрывает все свои деньги. Снова и снова. Как же так вышло? Все просто: наш дорогой и многоуважаемый Андрей Алистаров никак не заинтересован в выигрыше. Скорее наоборот. Дело в том, что с каждого вашего проигрыша вышеуказанному уважаемому жулику приходят проценты. Да-да, вы сначала заплатите Алистарову, чтобы он указал на проигрышную контору, затем еще подкинете ему денег, чтобы он выдал вам «стопроцентный прогноз», а после этого пятьдесят процентов от проигрышной ставки уйдут тому самому Андрюше. Работа мечты для настоящего лжеца и плута.

Но и это еще не все. Все те непотребства, что Алистаров творит с мозгами своих доверчивых и невинных подписчиков он умудряется запихнуть в яркую и привлекательную обертку, которой выступают разоблачительные обзоры на различных капперов и пирамиды. И тут-то и проявляется лживая и лицемерная натура Андрея. Подумайте: человек с серьезным лицом льет грязь в уши своей аудитории про какое-то очевидное аферистское предприятие, при этом рекламируя такие же мошеннические организации! При этом делает он все так грамотно, так тонко, что наивные зрители клюют на это и не замечают того, что разницы между конторами, которые Алистаров рекламирует и конторами, которые он порицает, никакой нет. Дело в том, что данный субъект обладает всеми качествами первоклассной шоссейной проститутки. За яркой обложкой с разоблачениями стоит мнение, которое также легко купить и воспользоваться. А потом выкинуть где-нибудь на обочине.

Инцидент с Павлом Мозговым

Раз уж мы заговорили о рекламе, то стоит вспомнить еще один факт из жизни Андрея Алистарова. Кроме поддельных прогнозов, рекламы проигрышных заведений и поливания грязью конкурентов, Андрей занимался также и продюсированием ютуб каналов и социальных сетей. И тогда случился конфликт с блогером Мозговым. Он связался с Алистаровым с целью продюсирования своего канала. Алистаров предложил ему следующую сделку: за оплату в размере одного миллиона рублей он обещал привлечь двадцать тысяч новых подписчиков на канал. Сделка была оформлена на бумаге, и оба стороны поставили свои подписи.



Как же Алистаров хотел добывать эти двадцать тысяч подписчиков? Он решил подключить все свои связи и продвинуть этот канал через рекламу у своих партнеров (зачастую таких же мошенников, как и он сам), и подобными методами. В итоге, сейчас у Мозгового тринадцать с половиной тысяч подписчиков, учитывая, что половину из них он заработал сам. Последний тому справедливо возмутился и пошел за объяснениями к Андрею Алистарову, который на бумаге и на словах гарантировал ему миллионы заработка и двадцать тысяч аудитории. И какой же ответ получил обманутый Павел Мозговой? Цитата из официального обращения Алистарова (настолько офицального, что он удалил его сразу после публикации) к аудитории: «Что поделать, если контент говно? Я ничего не могу сделать.». Что же мог сделать такой талантливый продюсер, как Андрей Алистаров, если у клиента был настолько плохой контент? Возможно не стоило говорить ему до этого, что даже, если качество материала будет сомнительным, то аудитория все равно придет (естественно, благодаря его навыкам продюсера)?

Отдельного упоминания стоит отношение Алистарова к Павлу. Первый брал у второго в долг минимум раз в неделю. В основном долг был небольшого размера, например сто тысяч. Всего лишь сто тысяч. Мозговой терпел подобное панибратское обращение со стороны Алистарова, однако, когда после двух лет сотрудничества (хотя в договоре было прописано лишь пол года), Андрей Алистаров так и не привел на ютуб-канал и половины той аудитории, которую обещал завлечь, последний оборвал с ним любое сотрудничество и предупредил остальных о том, что этот человек не более, чем аферист и обманщик. В ответ на данное заявление у Алестарова случилась настоящая истерика, в итоге которой и появилось заявление, в котором наш дорогой плут, сидя в дорогой машине, обиженно заявляет о том, что он не ожидал такого от своего приятеля, Мозгового, что его контент «говно», а также, то что он его всячески презирает и порицает. Поведение достойное первоклассной звезды продюсерского мастерства.

Кто же такой Андрей Алистаров?

В итоге можно резюмировать, что Алистаров - хитрый и обманчивый человек, который изучил искусство зарабатывать большие деньги путем лжи и мошенничества. Он относится к своим "приятелям" безразлично и стремится заработать любыми недобросовестными способами. Множество отзывов на проект «Железная ставка», отношение Алистарова к собственным «приятелям», его желание заработать любым способом (кроме честного, разумеется) говорят сами за себя. Алистаров — это лжец, мошенник и личность самая что ни на есть гнилая. Жаль, что определенные слои общества поддерживают и поощряют таких людей.