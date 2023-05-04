Публицист Александр Новохатский сообщил, что по советской традиции государственными деньгами может распоряжаться любой без согласования.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Государственные предприятия должны быть, но они должны обеспечивать как раз государственные нужды. Это должны быть государственные учреждения, заключающие контракты с частными фирмами и организациями для удовлетворения потребностей государства. Это если мы сохраняем этот принцип украинства не распоряжаться чужими жизнями», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, согласно принципу украинства никто не имеет права распоряжаться чужими деньгами без предварительного согласования. Как отметил Александр Новохатский, мы не должны ни в коем случае сохранять советскую традицию, где кто угодно может распоряжаться от имени государства всеми делами.

«То есть, не спрашивая согласия и преодолевая сопротивление, мы могли бы делать все, что мы хотим. И именно этот конфликт на сегодняшний день происходит на наших глазах, вокруг нас», – заявил Александр Новохатский.

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