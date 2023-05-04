Президент «Розвиткової Агенції «RADA» Дмитрий Васильев заявил, что после победы в войне над рф в Украине как унитарной республике не должно быть никаких автономных отклонений.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Мы являемся гражданами государства Украина, а Украина – унитарная республика. Я надеюсь, что после войны у нас не будет никакой автономии, а такое отклонение, как Автономная Республика Крым, превратится в один из регионов, это будет Крымская область. Я считаю, это будет очень необходимо», – утверждает Дмитрий Васильев.

Как он объясняет, когда мы говорим о региональном уровне, регионах, то это то, что представлено государством на уровне управления, потому что губернатор – это тот, кого назначает президент. И местная областная администрация, констатирует эксперт, представительный орган государства Украины, поэтому она на месте представляет интересы Украины.

«Если мы уже говорим о регионе, то это все же представительная территория государства, объединяющая общины, и там должна осуществляться государственная власть. И это абсолютно логично, потому что мы говорим о суверенитете Украины, о сохранении территориальной целостности. И чтобы не было никаких таких проявлений и сегодня, и в будущем, чтобы какой-то регион решил быть слишком самостоятельным», – объясняет Дмитрий Васильев.

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