В Святошинском районе по улице Гната Юры, 14-Б заработало подразделение Центра предоставления административных услуг.

Ознакомление собравшихся с работой учреждения начала начальник управления Центра предоставления административных услуг Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Юлия Шпак, приветственного слова первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, директора Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталии Шамрай и председателя Святошинской районной в Киеве государственной администрации Сергея Павловского.

«Город постоянно работает над приближением услуги к ее получателю. В том числе и над тем, чтобы максимальный спектр услуг – социальных и административных, можно получить в одном помещении. Открытие подразделения ЦНАП в этом помещении позволяет получить полный комплекс социальных и административных услуг. Здесь уже расположены Центр социальных служб Святошинского района, объединяющий три структуры: Управление социальной защиты населения, отдел обслуживания граждан ГУ Пенсионного фонда в Киеве и Святошинское управление Киевского городского центра занятости», – сказал Николай Поворозник.





В подразделе ЦНАПа кроме стандартных административных услуг можно также получить консультацию по перечню гарантий и льгот для участников боевых действий, лиц с инвалидностью, членов их семей. По отдельному обращению посетители могут получить психологическую поддержку. Работает зона самообслуживания для использования электронных сервисов.

Речь идет о 400 услугах, из них социальном характере – 85. Предоставление паспортных услуг запланировано внедрить до конца текущего года.

«Одни из основных задач нашей работы – улучшение качества предоставления административных услуг. Мы благодарим всех, кто присоединился к хлопотной работе – создание нового подразделения центра административных услуг. Это новый шаг в развитии нашего района и уровень, который отвечает современным требованиям и европейским стандартам. Мы работали и дальше будем работать на благо общества» - сказал Сергей Павловский.

Напомним, что ЦНАПы Киева работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00.