На Луганщине горячей точкой остаются леса Кременной: враг вынашивает планы атаки в сторону Лимана и опрокидывает тяжелую бронетехнику

Несмотря на то, что российские войска несут колоссальные потери на Донбассе и "увязли" в тяжелых боях на трех ключевых направлениях (Бахмут, Марьинка, Авдеевка), военно-политическое командование врага не отказывается от амбициозных планов "выйти на административные границы Донецкой" и Луганской областей" и обойти украинскую группировку на востоке с флангов. Об этом свидетельствуют определенные движения окупантов под Кременной, зафиксированные разведкой.

По данным аналитического отдела ГИ "Правое Дело", на Сватовском отрезке продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения и артобстрелы с обеих сторон.

В частности, на Лиманское направление противник перебрасывает дополнительные подразделения противника, речь идет об усилении личным составом и тяжелой бронетехникой. На этом отрезке фронта, близ Кременной в Луганской области, появились новые подразделения 3-й и 24-й бригад спецназначения, 144 и 3-й мсд и 90-й танковой дивизии ВС РФ. В направлении Белогоровки зафиксирована передислокация тяжелой бронетехники ОТБ "Август" из состава так называемого "2-го АК ЛНР".

По информации местных источников "Правое Дело", за последние дни была зафиксирована передислокация в направлении населенного пункта Диброва отдельных подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии (место постоянной дислокации – Иваново). Следует отметить, что на этом направлении ВСУ в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы. Враг не смог захватить украинские позиции. Российские оккупанты понесли многочисленные потери, десять захватчиков взяли в плен.

Следует заметить, что по крайней мере один российский танк Т-90М "Прорыв" был уничтожен под Дибровой в Луганской области бойцами 100-й отдельной бригады Сил ТрО Украины, это свидетельствует обнародованное в сети видео.

По данным оперативного возведения Генштаба ВСУ на утро 4 мая, за прошедшие сутки враг совершил более 30 атак на указанных направлениях. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке Луганской области и Торскому, Верхнекаменному и Спорному в Донецкой области.

Напомним, 2 мая стало известно, что бойцы ВСУ обнаружили и обезвредили укрепленную точку армии России в лесу под Кременной в Луганской области. Удар по позициям врага зафиксировали с помощью дрона.

Дмитрий Снегирев