Политолог Александр Кочетков рассказал, что на самом деле в россии есть проукраинские решительные люди, которые работают в ущерб стране-агрессора.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«По москве и питеру небольшим тиражом чуть ли не в количестве десятков экземпляров были расклеены некие листовки с Будановым и Залужным в обнимку, которые обещаю веселые праздники москвичам и питерцам. Прямо в центре двух столиц действуют какие-то проукраинские решительные люди, которые расклеивают эти издевательские листовки», - рассказывает Александр Кочетков.

Как он объясняет, мы имеем полное юридическое, военное, моральное и какое угодно право делать все, что необходимо, против объектов военной инфраструктуры, вспомогательных объектов, которые у агрессора работают на войну, любые действия по их уничтожению, нейтрализации и так далее. Более того, добавляет эксперт, в международном праве и международной практике сопутствующие жертвы считаются вполне оправданными.

«Страна, на которую совершена неспровоцированная агрессия, имеет право защищаться по уставу ООН, уничтожать любые военные цели на территории противника, а сопутствующие жертвы, которые при этом практически неизбежны, не считаются военными преступлениями. И что бы там не кричали, что Украина – террористы, это полный бред, и российские пропагандисты это прекрасно знают, это просто вопли от бессилия», - объясняет Александр Кочетков.

Как сообщала Politeka, Хомяк рассказал, что после вспышки героизма у украинского общества всегда начинается депрессивный период.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, кто в россии будет отвечать за похищенных детей.