Военный Святослав Дубина сообщил, что украинцы не должны забывать о важности работы на информационном фронте во время войны.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам военного, пророссийские блогеры все чаще высказываются против россии и начинают восхвалять Украину и украинскую армию. Как отметил Святослав Дубина, например, недавно появился Шарий, который начал высказываться в поддержку Украины, получил откуда-то украинский паспорт и выступил против «русского мира».

«Также мне нравятся последние комментарии пригожина, славящего Вооруженные силы Украины. Горкин вообще давно уже за украинцев. Понятно, что это с долей юмора, но факт остается. На болотах – стон», - сообщил Святослав Дубина.

Как отметил Святослав Дубина, даже российские пропагандисты уже начинают понимать, в какую беду они попали.

«Я совсем не надеюсь, что Шарий там переобулся, что-то переосмыслил, но это очень позитивная динамика. Мы должны побеждать и на информационном фронте», - заявил Святослав Дубина.

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