Политолог Андрей Бузаров объяснил, что в общем Европа всецело поддерживает Украину в войне против рф, но некоторые лидеры стараются сохранять нейтралитет и использовать его в своих целях.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Сегодня есть определенные попытки со стороны некоторых европейских политиков, западных политиков сохранять определенный нейтралитет по ситуации в Украине. Нету тенденции к пророссийскости», - сообщает Андрей Бузаров.

По его мнению, этого и не появится со стороны европейских политиков, но есть тенденция к сохранению определенного нейтралитета. Как объясняет эксперт, это Австрия, Венгрия и некоторые другие страны, они как раз стараются сохранить такой дружеский нейтралитет, хотя давно уже не нейтральны, они нас поддерживают. Поэтому, утверждает гость программы, поддержка Украины достаточно высокая и она будет сохраняться.

«Но консервативные политические группы в Германии, в Австрии, Венгрии и некоторых других странах будут стараться играть на теме войны россии против Украины для того, чтобы обвинить нынешнюю ситуацию в экономически тяжелых последствиях для Европы и, соответственно, получить политический электорат», - заключает Андрей Бузаров.

Как сообщала Politeka, Хомяк объяснил, что наши постоянные ожидания помощи и нежелание принять ответственность за выбор власти – инфантилизм украинского общества.

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