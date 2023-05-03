Юрист и политик Марина Ставнийчук сообщила, что представители от Украины в ООН должны сделать все возможное, чтобы россия там не председательствовала.

Об этом она рассказала на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Если говорить об Организации Объединенных Наций, то россия является основным нарушителем устава ООН, основных принципов и основ деятельности этой организации. И то, что, скажем, россия председательствовала в Совбезе ООН, – это было унижение всего цивилизованного мира», - сообщила Марина Ставнийчук.

По словам юриста, несмотря на то, что США сначала отказались даже выдавать российской делегации визы, лавров все равно прилетел и проводил Совбез ООН. Как отметила Марина Ставнийчук, украинские представители в ООН должны были сделать все для того, чтобы привлечь внимание к невозможности председательства рф, пока среди Европы идет страшная война.

«Это просто издевательство над всей организацией, ее сущностью и содержанием», - заявила Марина Ставнийчук.

Как писала ранее Politeka, Георгий Биркадзе рассказал, почему Китай изменил свою позицию по агрессии рф: «В ООН не уважают россию».

Также Politeka сообщала, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем: «Привыкайте, владимир владимирович».