Политолог Андрей Золотарев заявил, что назначение украинского посла в Китай – это свидетельство того, что Пекин уверен в победе Украины в войне против россии.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По мнению эксперта, очевидно, в Пекине знали о готовящейся агрессии рф против Украины, но полагали, что все решится очень быстро. К тому же, добавляет он, путин, наверное, и пытался в этом убедить Китай, но по большому счету он очень крепко подставил Пекин. Как сообщает политолог, эксперты оценивают экономические потери Китая из-за войны в 200 миллиардов.

«2022 год – это был период, когда в Пекине сомневались, что Киев устоит. Очевидно, что повышение уровня дипломатического представительства, Рябикин станет полноценным дипломатическим представителем Украины, говорит о том, что в Пекине прекрасно понимают, что Украина выстояла и выстоит. Зачем оформлять дипломатическое представительство, если непонятно, что завтра будет со страной?», - объясняет Андрей Золотарев.

С другой стороны, отмечает он, отношения с Китаем довольно специфические, стоит вспомнить кидок с тремя миллиардами по зерну, ситуацию с «Мотор Сич». По словам эксперта, китайцы не злопамятны, но, как правило, ничего не забывают. Возможно, предполагает гость программы, это и был один из факторов того, почему шла такая затяжная игра с тем, что не было полноценного посла в Пекине на протяжении длительного времени.

Как сообщала Politeka, Хомяк объяснил, что наши постоянные ожидания помощи и нежелание принять ответственность за выбор власти – это инфантилизм.

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