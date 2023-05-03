Военный Святослав Дубина сообщил, что украинцы должны окончательно победить внутреннего врага.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Люди морально ответственные, профессиональные, со своим опытом должны прийти и сменить систему. Конечно, можно менять ее и снизу, менять что-то на уровне городов, поселков, районных советов, но я уверен, что у нас достаточно моральных людей, патриотов с хорошими знаниями системы государственного управления», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, такие люди должны, прежде всего, идти в Верховную Раду и достигать изменений в политике, в государственном управлении именно сверху. Как отметил Святослав Дубина, нужно избавляться от дуализма во власти, сокращать государственный аппарат и убирать государственные монополии.

«Но это все также зависит от нашей окончательной победы над внутренним врагом, поэтому советую всем задуматься и идти к объединению таких людей, таких сил, которые хотят изменить систему», - заявил Святослав Дубина.

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