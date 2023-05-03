Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что принятие резолюции ООН об агрессии рф – это во многом результат работы нашего МИД.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, за резолюцию ООН, признающую россию агрессором, неожиданно проголосовали страны, считавшиеся друзьями россии. К тому же, добавляет он, за все время войны не было такого, чтобы Китай голосовал за поддержку Украины, он либо воздерживался, либо был против. По мнению эксперта, это результат работы нашего МИД и также телефонного разговора Зеленского с Си Цзиньпином.

«122 голоса, против проголосовали рф, невменяша беларусь, Сирия и Северная Корея – топ-лига мира. Грустный конь лавров заявил, что ему не нравится, как в ООН не уважают россию. Хочу также напомнить, что с 1 апреля по 1 мая россияне председательствовали в ООН, эти люди и это государство настолько уважают, что министр МИД Германии даже не пришел», - рассказывает Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет эксперт, резолюцию поддержали Кыргызстан и Венгрия, а Венгрия – это единственная страна в ЕС, которая поддерживала россию, а Кыргызстан находится в ОДКБ. Тем не менее, констатирует он, их голосование свидетельствует о том, что эти страны начинают понимать, что россии пришел конец.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, кто в россии будет отвечать за похищенных украинских детей.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, что может разрушить перспективы Украины вступить в НАТО.