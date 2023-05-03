Народный депутат Александр Качура сообщил, что Львова-Белова оправдывает свои преступления фразой: «Я же мать».
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, детский омбудсмен рф Львова-Белова, которой, как и путину, Международный уголовный суд выписал ордер на арест за незаконную депортацию украинских детей, решила дать интервью.
«На вопрос относительно того, военная ли она преступница, она ответила: «Я же мать». И этим всё сказано. «Бухенвальдская ведьма» Ильза Кох также была матерью, но все равно была осуждена, отсидела 20 лет и повесилась в камере», - сообщил Александр Качура.
Как отметил народный депутат, и путина, и Львову-Белову ждет такая же судьба, и они обязательно ответят за все свои преступления.
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«Они ответят за каждого украинского ребенка, которому они сломали жизнь, за каждую детскую слезу. Готовьтесь», - заявил Александр Качура.
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