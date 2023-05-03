27 апреля в Киевском Национальном Университете имени Тараса Шевченко презентовали книги «Сковорода и Мы» и «Феномен Сковороды и сковородинистика на повестке времени».

Об этом Олесь Доний рассказал в своем Facebook.

Составитель книги «Сковорода и Мы» Олесь Доний занимался модерированием презентации, а открыл ее ректор Университета Владимир Бугров, что особенно важно, ведь сам он и философ по специальности.

Во время презентации имели возможность выступить соавторы книги «Сковорода и Мы», среди которых Алексей Толкачев, Павел Гай-Нижник, Тарас Кононенко, Александра Гуменна, Дзвенимира Зема, Леонид Чуприй, Олесь Доний, а также Михаил Чайковский и Виталий Шевченко, соавторами «Феномен Сковороды и сковородинистика на повестке времени». Имела слово и университетская аудитория слушателей: Илона Мыхницкая, Лидия Гнатюк, Семен Случевский.

«Каждый раз презентации «Сковорода и Мы» вносят что-то новое в философско-идейный дискурс», - подчеркнул Тарас Кононенко, соавтор книги и руководитель кафедры истории философии КНУ.

Книга «Сковорода и Мы» – это сборник 40 известнейших украинских философов, культурологов, политологов, посвященный не только идеям Григория Сковороды, но и современной Мировоззренческой Реформации в идейной сфере, инициатор и составитель книги – Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Шейтельман прокомментировал указ путина создать музей «специальной военной операции».

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, кто в россии будет отвечать за похищенных украинских детей.





