Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим председателем правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Петром Вовчуком, обвиняемым в нанесении более 60 млн долларов убытков.

Об этом сообщает САП.

Суд утвердил наказание для Вовчука в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества с запретом в течение трех лет занимать определенные должности и 17 тыс. гривен штрафа. Ему установили три года испытательного срока.

Ранее Литва экстрадировала в Украину экспредседателя правления ГПЗКУ Петра Вовчука. В октябре 2019 года он был задержан в Вильнюсе.

Напомним, по версии обвинения, совладелец группы компаний «ТИС» (TIS) Алексей Федоричев и Вовчук организовали коррупционную схему, по которой принадлежавшее госкомпании зерно из-за ряда субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Снабжение происходило на условиях наложенных платежей, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получили.