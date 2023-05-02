Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что для путина Севастополь – это сакральная история.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам политического деятеля, дроны атаковали нефтебазу в Севастополе, из-за чего там произошел мощнейший пожар. Как отметил Дмитрий Спивак, это мощный психологический аспект, ведь Украина продемонстрировала, что Крым – это не такая уж и неприступная крепость, как многим когда-то казалось.
«В очередной раз Украина демонстрирует миру, что ничего запретного нет, что ничего на 100% закрытого нет. И вот обычные дроны летят, и знаменитая российская ПВО не справляется, и они попадают в нефтебазу», - сообщил Дмитрий Спивак.
Как подчеркнул Дмитрий Спивак, в первую очередь это мощный психологический удар как по имиджу кремля, так и по имиджу лично путина, который всеми силами охраняет Севастополь.
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«Это фундамент военно-морского флота россии в Севастополе, это сакральная история для путина», - добавил Дмитрий Спивак.
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