Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что для путина Севастополь – это сакральная история.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политического деятеля, дроны атаковали нефтебазу в Севастополе, из-за чего там произошел мощнейший пожар. Как отметил Дмитрий Спивак, это мощный психологический аспект, ведь Украина продемонстрировала, что Крым – это не такая уж и неприступная крепость, как многим когда-то казалось.

«В очередной раз Украина демонстрирует миру, что ничего запретного нет, что ничего на 100% закрытого нет. И вот обычные дроны летят, и знаменитая российская ПВО не справляется, и они попадают в нефтебазу», - сообщил Дмитрий Спивак.

Как подчеркнул Дмитрий Спивак, в первую очередь это мощный психологический удар как по имиджу кремля, так и по имиджу лично путина, который всеми силами охраняет Севастополь.

«Это фундамент военно-морского флота россии в Севастополе, это сакральная история для путина», - добавил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, ВСУ нанесли удары по тылам россиян, эксперт рассказал подробности: «Тут без сомнений...».

Также Politeka сообщала о самой слабой линии обороны рф: стало известно, с какого направления может начаться контрнаступление ВСУ.