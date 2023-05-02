Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что международные организации одна за другой признают рф страной-террористом для того, чтобы россияне поняли, что ответственны за войну все они.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как подчеркивает эксперт, 90% россиян недалекие и они должны понять, что за депортацию украинских детей будут отвечать не только путин и львова-белова, но и все перевозящие их, кто их прячет, кто их воспитывает – все эти люди будут отвечать за это.

«Сегодня зафиксировано, что 19 393 ребенка на территории россии. Это то, что установлено, но предоставляемые цифры – от 200 тысяч до 700 тысяч детей. Это просто кошмар. Также погибли 400-470 детей, ранены 925, без вести пропали 1400 детей, их не могут найти ни мертвыми, ни живыми. Поэтому хочу сказать, что будьте прокляты все россияне, кто поступает так с нашей страной, с нашими детьми», - рассказывает Георгий Биркадзе.

По его мнению, такие вещи никогда нельзя будет простить. Кстати, эксперт вспоминает, что в свое время наши казаки сражались с достойными врагами, а не такими, как мы сейчас, тогда противник выходил на поле боя и сражался, а сейчас – обстреливает детей.

«И врага уважать нужно, но не такого врага, как россия. Вы можете мне показать хоть один дом, куда ударила Украина? Нет. У нас нет другого выхода, как не обстреливать то, где они накапливают свои войска. Поэтому мы вынуждены это делать», – констатирует Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Ягодзинский объяснил, что сегодня отрицание факта агрессии со стороны россии против Украины – уголовное преступление.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как россия сегодня оправдывает свое поражение на фронте.