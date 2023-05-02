По информации проинформированных источников, вскоре Золотоношский район Черкасской области ожидают серьезные кадровые изменения — в Офисе Президента Украины рассматривается вопрос об увольнении главы Золотоношской РВА Ирины Терновой.

Напомним, в свое время Ирина Тернова сделала себе сногсшибательную карьеру, пройдя путь от воспитательницы детского сада «Солнышко» до главы районной военно-гражданской администрации.

Но, как ранее сообщали СМИ, своим мощным стартом чиновница обязана бывшему городскому голове г. Золотоноша Черкасской области и нынешнему народному депутату Украины из фракции «Слуга народа» Виталию Войцеховскому. В свое время господин Войцеховский воспользовался своими связями с отдельными чиновниками Офиса Президента Украины и пролоббировал назначение Терновой в важный для него район.

Поэтому возникает логичный вопрос, чем отметилась Ирина Тернова в Золотоношском горсовете, который смог рассчитывать на подобную благосклонность своего босса?

По информации из открытого доступа, последние ее должности это главный специалист управления экономики и главный специалист отдела организационного обеспечения, контроля и кадровой работы исполнительного комитета Золотоношского горсовета. На первый взгляд, выглядит не слишком убедительно для назначения на должность главы района, особенно в военное время. Но, как сообщают работники Золотоношского горсовета, упомянутое управление экономики и отдел организационного обеспечения во времена Виталия Войцеховского превратились в некий бэк-офис городского головы, куда трудоустраивались доверенные, нужные или просто симпатичные люди.

Нелишне также напомнить, что именно в управлении экономики и также на должности главного специалиста работает Виктория Капля, которая отвечает за выделение миллионных бюджетов для газеты, возглавляемой ее родственницей Аллой Каплей, о чем уже писали в СМИ .

Кроме того, как всем известно, в районе Ирина Тернова запомнилась своими тесными связями с Людмилой Русалиной, местной водочной и кондитерской «королевой», которая постоянно спонсирует мероприятия с участием Терновой и Войцеховского грамотой коту Василию , которую она выписала пушистому любимцу пожарных города Золотоноша ко Дню спасателей за то, что он с ними ходит на совещания, а также громким скандалом с хищением гуманитарной помощи.

Источники в структурах власти неофициально сообщают, что именно обвинение в причастности к массовому хищению во время войны стало последней каплей и вопрос отставки бывшей воспитательницы перешел в документальную форму.

Причем настолько остро, что даже ее покровитель — нардеп Войцеховский вынужден был откреститься от своей протеже и отказался от ее защиты. Возможно, новый куратор региональной политики в Офисе Президента Украины Алексей Кулеба оказался более принципиальным, чем его предшественник-схемник Кирилл Тимошенко и аргументы Войцеховского на него просто не действуют.

Напомним, ранее стало известно, что нардеп Войцеховский формирует тайный политический союз с еще одним скандальным мажоритарщиком Черкасской области - Антоном Яценко.

Недавно Яценко попал в скандал, когда парламентарий попиарился с флагом Украины, переданного якобы от штурмовой бригады Азова. Однако военные опровергли, что передавали ему флаг.

Также во время войны Яценко запомнился другой активностью - устроил перепалку с журналисткой Юлией Пустовой и прибег к откровенным оскорблениям. После огласки в соцсетях нардеп удалил свои комментарии с нецензурными словами.

Ранее товарищ Войцеховский выразил неуважение к государственному символу: когда в Уманском городском совете заиграл гимн Украины, присутствовавший там Яценко демонстративно не встал и продолжал что-то разглядывать в смартфоне. Позже Яценко назвал исполнение Государственного гимна «провокацией».