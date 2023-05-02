Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал указ путина создать музей «специальной военной операции», где будут выставлены артефакты из Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, среди этих артефактов могут быть, например, 180 тысяч черных полиэтиленовых мешков с трупами российских военных. Также, добавляет он, это могли бы быть сгоревшие российские танки, но мы их им не отдадим, поскольку самим пригодятся: отремонтируем, негодные переплавим на пули, которыми будем стрелять в ответ.

«Что еще? Ворованное зерно – хороший артефакт, кстати. Зерно из Бердянска – вот это артефакт. Мешок зерна, украденный в Бердянске, – хорошая вещь. Ковры. Мы уже забыли об этом, но ворованные ковры, причем можно прямо с замотанными в них трупами российских генералов и полковников. Ковер, а в нем труп генерала – красиво. Что еще? Ворованные телевизоры, ворованные унитазы», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Кроме этого, добавляет политтехнолог, россияне могут себе в музее поставить обломки наших музеев, например, музея Сковороды, Этнографического музея. Так что, утверждает он, это будет даже музей музеев: музей, а в нем отдельный зал посвящен обломкам разных уничтоженных в Украине музеев.

«И главный артефакт, конечно, - сам путин. А что такое путин? Он куда еще годится, кроме как в артефакты этой войны? Дорогие россияне, зачем вам путин, что он может? Управлять страной? Вы видели, до чего он доуправлялся страной. Руководить войсками? Так себе. А как артефакт в музее – да», - заключает Михаил Шейтельман.

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