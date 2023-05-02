Третья отдельная штурмовая бригада объявляет набор в свои ряды.

"Скрепи свой дух — врывайся в решающую битву! Набор в ряды Третьей штурмовой бригады продолжается. Боевое подразделение, в котором ты найдешь свое истинное предназначение и почувствуешь настоящий дух побратимства. Тебе будут сопровождать лучшие военные инструкторы и опытные командиры", - сообщают в подразделении.

Заполнить анкету можно на сайте.

А также лично прийти в рекрутинговые центры:

📍Киев, просп. Берестейский (бывший просп. Победы), 83/2;

📍Днепр, ул. Левка Лукьяненко (бывш. ул. Жуковского), 43а.

Предстоит пройти собеседование и физтест, а также предоставить паспорт, идентификационный код, военный билет или приписное (при наличии). При необходимости новобранцам в Киеве будет предоставлено жилье на период прохождения ВЛК.

Бригада предлагает следующие вакансии: