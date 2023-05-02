"Скрепи свой дух — врывайся в решающую битву! Набор в ряды Третьей штурмовой бригады продолжается. Боевое подразделение, в котором ты найдешь свое истинное предназначение и почувствуешь настоящий дух побратимства. Тебе будут сопровождать лучшие военные инструкторы и опытные командиры", - сообщают в подразделении.
Заполнить анкету можно на сайте.
А также лично прийти в рекрутинговые центры:
📍Киев, просп. Берестейский (бывший просп. Победы), 83/2;
📍Днепр, ул. Левка Лукьяненко (бывш. ул. Жуковского), 43а.
Предстоит пройти собеседование и физтест, а также предоставить паспорт, идентификационный код, военный билет или приписное (при наличии). При необходимости новобранцам в Киеве будет предоставлено жилье на период прохождения ВЛК.
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Бригада предлагает следующие вакансии:
- Штурмовики
- Артиллерия
- Медики
- Механики-водители
Новобранцы будут проходить обучение около 30 дней, где они получат теоретические знания и практические навыки по огневой, тактической подготовке и медицине. После этого их отправят в подразделение.
Также возможен перевод для действующих военнослужащих ВСУ.