Прессслужба Черкасской областной прокуратуры сообщила, что Хозяйственный суд Черкасской области завершил рассмотрение дела по иску Государственной экологической инспекции Центрального округа с участием прокуроров специализированной экологической прокуратуры к коммунальному предприятию «ЧЕЛУАШ» Черкасского городского совета о взыскании почти полумиллиона гривен ущерба, причиненного государству в результате сточными водами и осуществления хозяйственной деятельности без разрешения на спецводопользование.

Напомним, что контролерами Государственной экологической инспекции Центрального округа путем проведенного 10-дневного мониторинга качества сброшенных сточных вод из-за выпуска дождевой канализации у причала № 5 в Черкассах установлены превышения показателей отдельных химических веществ.

Кроме того, разрешение на специальное водопользование и утвержденный перечень предельно допустимых сбросов на момент проведения проверки у коммунального предприятия отсутствовало.

Суд учитывая доводы Госэкоинспекции и прокурора, полностью удовлетворил иск.